Умер легендарный телеведущий Ларри Кинг

Умер легендарный телеведущий Ларри Кинг
Ларри Кинг умер в возрасте 87 лет. Фото: скриншот Twitter

В начале января СМИ писали о том, что он заразился коронавирусом.

Сегодня, 23 января, стало известно о смерти телеведущего Ларри Кинга. Об этом сообщили в официальном Twitter-аккаунте журналиста.

В посте сказано, что Ларри Кинг скончался в возрасте 87 лет. В тексте также перечисляются многочисленные заслуги ведущего: он известен по всему миру благодаря своим шоу на американском телевидении.

О причинах смерти ничего не сообщается, но судя по всему Ларри Кинг умер после заражения коронавирусом. Его госпитализировали 3 января. Отмечалось, что у ведущего много проблем со здоровьем, но все были уверены, что болезнь не сможет победить Ларри Кинга.

Последние годы жизни ведущего выдались непростыми. Он успел похоронить двоих своих детей и пережить три инфаркта.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что американский телеведущий Ларри Кинг попал в больницу с COVID.

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