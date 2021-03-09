Пожилая петербурженка погибла под поездом у Московского вокзала

Транспортные полицейские проводят проверку после гибели 79-летней женщины на железнодорожных путях.

Как сообщили в пресс-службе петербургского управления МВД на транспорте, все произошло поздним вечером 5 марта в районе железнодорожной станции Санкт-Петербург — Главный (Московский вокзал). В полицию сообщили о травмировании женщины.

Стражи порядка установили, что инцидент произошел, когда женщина переходила железную дорогу в неположенном месте. Машинист поезда Петербург — Москва заметил ее и пода сигналы, но экстренное торможение не спасло от столкновения.

Петербурженка получила тяжелые травмы, от которых скончалась на месте. Полиция проводит проверку и выясняет все обстоятельства инцидента.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на дорогах Петербурга и Ленобласти за минувшие выходные погибли шесть человек.