Пожилая петербурженка погибла под поездом у Московского вокзала

Пожилая петербурженка погибла под поездом у Московского вокзала
Поезд насмерть сбил женщину. Фото: пресс-служба УТ МВД России по СЗФО

Транспортные полицейские проводят проверку после гибели 79-летней женщины на железнодорожных путях.

Как сообщили в пресс-службе петербургского управления МВД на транспорте, все произошло поздним вечером 5 марта в районе железнодорожной станции Санкт-Петербург — Главный (Московский вокзал). В полицию сообщили о травмировании женщины.

Стражи порядка установили, что инцидент произошел, когда женщина переходила железную дорогу в неположенном месте. Машинист поезда Петербург — Москва заметил ее и пода сигналы, но экстренное торможение не спасло от столкновения.

Петербурженка получила тяжелые травмы, от которых скончалась на месте. Полиция проводит проверку и выясняет все обстоятельства инцидента.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на дорогах Петербурга и Ленобласти за минувшие выходные погибли шесть человек.

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