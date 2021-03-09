На дорогах Петербурга и Ленобласти за минувшие выходные погибли шесть человек

В Петербурге с 5 по 8 марта произошло 1398 дорожно-транспортных происшествий.

Из них в 30 ДТП пострадали 39 человек, в том числе восемь детей, погибли двое, из них один ребенок.

Согласно статистике, которая опубликована официальной группе «Управление ГИБДД по СПб и ЛО» в социальной сети «ВКонтакте», в Ленобласти за этот период произошло 388 аварий. Из них в 26 ДТП пострадали 29 человек, из них двое несовершеннолетних, погибли двое.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в результате дорожно-транспортного происшествия с участием большегруза на перекрестке проспектов Обуховской Обороны и Рыбацкого почти невозможно проехать.