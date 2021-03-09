В Петербурге открыли дело против матери, сын которой захлебнулся в ванне

Полиция Красносельского района привлекла к уголовной ответственности женщину, ребенок которой захлебнулся в ванне.

По информации городского главка МВД, в отношении 31-летней петербурженки возбуждено уголовное дело по статье 125 УК РФ об оставлении в опасности.

Инцидент произошел 8 марта в квартире на улице Пограничника Гарькавого. Мать купала своего семимесячного сына в ванне и оставила его на некоторое время без присмотра. Пока женщины не было, мальчик захлебнулся.

Ребенка госпитализировали в состоянии клинической смерти. Сейчас малыш находится в реанимации. Врачи пытаются спасти ему жизнь.

Полицейскими установлено, что помимо этого ребенка у женщины есть еще четверо детей. В тот день она была пьяна. Подозреваемую отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в феврале в Петербурге искали 40 пропавших детей.