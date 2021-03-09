Экс-тренер «Зенита» Спалетти может возглавить «Спартак»

Итальянский тренер Лучано Спаллетти, который в прошлом тренировал петербургских футболистов «Зенита», может возглавить московский «Спартак».

Как сообщает портал affaritaliani.it, Спаллетти может начать работу в московском клубе уже этим летом. В его услугах также заинтересованы футбольные клубы «Наполи» и «Фиорентина». Однако наиболее вероятным считается, что специалист получит должность в неаполитанском клубе.

При этом Лучано хотели бы видеть в «Спартаке». Руководство красно-белых знакомо с итальянским тренером со времен его работы в «Зените». Отмечается, что по окончании сезона из команды уйдет нынешний наставник «Спартака» Доменико Тедеско.

Спаллетти был тренером «Зенита» с 2009 по 2014 годы. Под его руководством петербургская команда дважды становилась чемпионов России и выиграла Кубок и Суперкубок страны. Последним местом работы Лучано был «Интер», из которого он ушел в мае 2019 года.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что «Зенит» проиграл «Рубину» на выездном матче со счетом 1:2.