В Ленобласти выбрали места для масленичных гуляний

Во всех районах Ленобласти пройдут народные гуляния, посвященные Масленице. В этом году праздник отмечают с 8 по 14 марта.

Жители региона смогут принять участие в масленичных гуляниях на ближайших выходных, 13 и 14 марта. Везде будут проводить конкурсы на лучшее масленичное чучело, также можно будет посоревноваться в метании метелок, прокатиться на лошадях и пони и отведать горячие блины. Центром празднования Масленицы выбрали усадьбу Демидовых в Тайцах.

Народные гуляния будут проходить в разных городах и поселках на центральных площадях и парках.

В субботу, 13 марта, масленицу будут отмечать в Выборгском, Кингисеппском, Кировском, Лужском и Тосненском районах. А в воскресенье будут гулять в Волховском, Всеволожском, Выборгском, Гатчинском, Кингисеппском, Киришском, Кировском, Лодейнопольском, Подпорожском, Приозерском, Сланцевском и Тосненском районах.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что россиянам рассказали, сколько блинов можно съесть на Масленицу без вреда для здоровья.