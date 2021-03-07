Россиянам рассказали, сколько блинов можно съесть на Масленицу без вреда для здоровья

В 2021 году Масленичная неделя отмечается с 8 по 14 марта. Фото: Pixabay

В 2021 году Масленичная неделя отмечается с 8 по 14 марта. Фото: Pixabay

По словам главного диетолога департамента здравоохранения Москвы, человеку с нормальной массой тела можно съесть не более 150-200 граммов блинов — то есть, три-четыре штуки с учетом начинки.

Как объясняет специалист, порция такого объема точно не содержит слишком много сахара, позволит избежать переедания и ощущения тяжести в животе, передает РИА Новости. Также диетолог рассказала, как сделать главное масленичное блюдо менее калорийным: можно использовать молоко или кефир низкой жирности, или вовсе прибегнуть к молочной сыворотке. Также можно снизить количество сахара и желтков, заменив часть белками. Муку высшего сорта можно заменить на цельнозерновую — гречневую, полбяную, ржаную.

Эксперт, однако, предупреждает, что даже «диетическая» версия блинов остается очень калорийной — около 200 килокалорий на 100 граммов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, чем опасно злоупотребление солью.