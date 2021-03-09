На Дачном петербуржцы наблюдали за сгорающей дотла иномаркой

На Дачном петербуржцы наблюдали за сгорающей дотла иномаркой
Иномарку не успели спасти. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

В машине сгорело все, что только могло.

В Кировском районе сегодня вечером, 9 марта, полностью сгорел Suzuki SX4. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Все случилось на Дачном проспекте. Там по непонятной причине вспыхнул припаркованный автомобиль. Свидетели отмечают, что спасатели ехали довольно долго и не успели спасти машину – она сгорела полностью. Судя по всему, в иномарке никого не было, так что вряд ли кто-то пострадал.

Очевидцы добавляют, что за горящей машиной безучастно наблюдали не только прохожие, но и сотрудники правоохранительных органов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что пожилая петербурженка погибла под поездом у Московского вокзала. Машинист поезда Петербург — Москва заметил ее и пода сигналы, но экстренное торможение не спасло от столкновения.

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