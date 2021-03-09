В Мурино среди ночи доставали кота из вентиляции

В Мурино среди ночи доставали кота из вентиляции
Кошку спасли и увезли отогревать в центр. Фото: vk.com/koshkispas

Сейчас жизни животного ничего не угрожает.

В Мурино в ночь на 9 марта спасали кота, застрявшего в вентиляции. Выбраться животному помогали волонтеры «Кошкиспас». Об этом сообщили в социальной сети «Вконтакте» в сообществе службы спасения.

Известно, что помощь коту понадобилась в поздний час. Несмотря на это, волонтеры не остались равнодушными.

«С кошечкой все хорошо. Трансляцию уже не стали делать, едем домой срочно греться»,

— написали спасатели ближе к шести часам утра.

Пользователи поблагодарили их за проделанную работу и выразили надежду, что волонтеры будут беречь себя, ведь им предстоит сделать много добрых дел.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Чили на дне рождения кошки 15 человек заразились коронавирусом. Мероприятие проходило в Вальпараисо. На самом праздновании побывали 10 человек, а остальные пятеро уже являлись друзьями и родственниками владельцев питомца.

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