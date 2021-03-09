Мясников рассказал, о чем говорят болезни зубов

Мясников рассказал, о чем говорят болезни зубов
Зубы могут разрушаться уже после выздоровления от коронавируса. Фото: pixabay

Врач заявил о связи между проблемами с зубами и онкологическими заболеваниями.

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, какова связь между болезнями зубов и онкологическими заболеваниями. Своим наблюдениями он поделился в эфире «Россия 1».

Эксперт отметил, что необходимо следить и ухаживать за полостью рта, так как бактерии могут приводить к развитию различных видов злокачественных опухолей.

«Те, у кого постоянно воспаленные, кровоточащие десны, боль, шатающиеся зубы, — это люди, которые имеют значительно больший риск заболеть онкологией, а также инфарктами и инсультами»,

— пояснил Мясников.

Также врач заверил, что плохое состояние зубов влияет на общее самочувствие человека.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что эксперт заявил, что ношение масок влияет на здоровье зубов. Он призвал делать по возможности перерывы.

Александр Мясников здоровье зубы онкология


 

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