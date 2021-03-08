В НИИ Склифосовского заявили о возможном изнасиловании певицы Легкоступовой перед смертью

Эксперт отметил, что на теле артистки были найдены травмы.

Профессор НИИ Склифосовского Игорь Шарипов подозревает, что певицу Валентину Легкоступову могли изнасиловать перед смертью. Такой версией он поделился в эфире «Пусть говорят».

Он отметил, что готовы результаты судмедэкспертизы, согласно которым у звезды нашли огромные гематомы передней и внутренней поверхности бедер. Это указывает на то, что над Легкоступовой могли надругаться.

Также Шарипов допускает, что певицу могли избить или она могла упасть.

«У нее поражены лобные доли головного мозга слева, височная, затылочная, то есть все левое полушарие»,

— пояснил профессор.

Напоминаем, что о смерти Легкоступовой стало известно 14 августа 2020 года. На ее теле нашли множество травм.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в доме покойной певицы Легкоступовой нашли два трупа.