Азиза вспомнила, как Киркоров сделал ей предложение

Артистка рассказала, что у них был роман, но до свадьбы так и не дошло.

Певица Азиза рассказала, как могла выйти замуж за артиста Филиппа Киркорова. Воспоминаниями она поделилась с «Комсомольской правдой».

Азиза познакомилась с Киркоровым в 1987 году в Москве. Она участвовала в отборе музыкального конкурса, когда к ней подошел артист и заверил, что она сможет победить на Юрмале. После этого Азиза и Киркоров начали общаться: певец одарил коллегу подарками и цветами и однажды даже сделал ей предложение.

Азиза была влюблена в концертного директора Игоря Малахова и не стала выходить замуж за Киркорова.

«Я думаю, мы бы поженились, если бы я не влюбилась в Малахова»,

— призналась она.

Несмотря на это, артисты остались друзьями, и Киркоров продолжал помогать Азизе.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Киркоров пообещал рэперу DAVA участие в «Евровидении».