Азиза вспомнила, как Киркоров сделал ей предложение

Артистка рассказала, что у них был роман, но до свадьбы так и не дошло.
Певица Азиза рассказала, как могла выйти замуж за артиста Филиппа Киркорова. Воспоминаниями она поделилась с «Комсомольской правдой».
Азиза познакомилась с Киркоровым в 1987 году в Москве. Она участвовала в отборе музыкального конкурса, когда к ней подошел артист и заверил, что она сможет победить на Юрмале. После этого Азиза и Киркоров начали общаться: певец одарил коллегу подарками и цветами и однажды даже сделал ей предложение.
Азиза была влюблена в концертного директора Игоря Малахова и не стала выходить замуж за Киркорова.
«Я думаю, мы бы поженились, если бы я не влюбилась в Малахова»,
— призналась она.
Несмотря на это, артисты остались друзьями, и Киркоров продолжал помогать Азизе.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Киркоров пообещал рэперу DAVA участие в «Евровидении».