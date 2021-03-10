Боня пожаловалась на мошенников, которые угрожают слить ее интимные фото и переписки

Боня пожаловалась на мошенников, которые угрожают слить ее интимные фото и переписки
Боня не планирует платить злоумышленникам. Фото: Instagram

Неизвестные требуют вознаграждение в виде крупной суммы денег.

Телеведущая Виктория Боня рассказала, что ей угрожают сливом интимных фотографий и личных переписок. Обо всем она рассказала поклонникам в социальных сетях.

Звезда отметила, что ей написали шантажисты, которые уверяют, что завладели старым телефоном Бони. Они заявили, что могут опубликовать откровенные снимки и личные переписки, если телеведущая не согласится заплатить им крупную сумму.

Боня уверена, что ничего страшного в телефоне не было, но добавила, что не хотела бы выкладывать некоторые вещи на всеобщее обозрение. Она не планирует платить злоумышленникам, а хочет обратиться в правоохранительные органы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что мошенники стали собирать персональные данные россиян для шантажа через боты в Telegram.

виктория боня интимные фото мошенничество


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Боня пожаловалась на мошенников, которые угрожают слить ее интимные фото и ...
Азиза вспомнила, как Киркоров сделал ей предложение
В Зимбабве будут использовать «Спутник V» для массовой вакцинации
Сын Наташи Королевой готовится к свадьбе со стриптизершей
На Просвещения загорелись провода над трамваями
В Петербурге малоимущим могут начать выдавать продукты по талонам
В Ленобласти догхантер убил несколько собак
Латвия заявила о возобновлении авиасообщения с третьими странами