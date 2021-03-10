Боня пожаловалась на мошенников, которые угрожают слить ее интимные фото и переписки

Неизвестные требуют вознаграждение в виде крупной суммы денег.

Телеведущая Виктория Боня рассказала, что ей угрожают сливом интимных фотографий и личных переписок. Обо всем она рассказала поклонникам в социальных сетях.

Звезда отметила, что ей написали шантажисты, которые уверяют, что завладели старым телефоном Бони. Они заявили, что могут опубликовать откровенные снимки и личные переписки, если телеведущая не согласится заплатить им крупную сумму.

Боня уверена, что ничего страшного в телефоне не было, но добавила, что не хотела бы выкладывать некоторые вещи на всеобщее обозрение. Она не планирует платить злоумышленникам, а хочет обратиться в правоохранительные органы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что мошенники стали собирать персональные данные россиян для шантажа через боты в Telegram.