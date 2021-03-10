Работники из Петербурга и Ленобласти начали бояться сокращений

Служба исследований hh.ru выяснила, насколько стабильно и комфортно работники Петербурга и Ленобласти ощущают себя на рынке труда.

Эксперты разработали «индекс самочувствия», отражающий оценку текущего состояния и ожиданий в ближайшем будущем. Он формируется из пяти параметров: наличие угрозы увольнения на текущей работе, оценки сложности и критичности поисков работы, оценка готовности снизить зарплатные амбиции, а также оценка шансов в поиске работы в ближайшей перспективе.

Исследование показало, что положительный индекс самочувствия был у работников сфер продаж, медицины и фармацевтики, спорта и красоты, а также рабочего персонала и консультирования. Наиболее уязвимо себя чувствуют представители топ-менеджмента, искусства и масс-медиа, безопасности, а также специалисты банковской сферы.

Больше всего угрозу увольнения ощущают соискатели из Москвы, Петербурга и Ленобласти. Кроме того, жители города на Неве и 47 региона готовы снизить свои зарплатные ожидания ради сохранения работы и гарантированного трудоустройства.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что большинство женщин-руководителей в России работают сверхурочно.