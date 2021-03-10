Столкнувшиеся «Шкода» и автобус парализовали движение на Кронштадтской площади

Столкнувшиеся &#171;Шкода&#187; и автобус парализовали движение на Кронштадтской площади
ДТП на Кронштадтской улице. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

В Кировском районе Петербурга в утренний час пик произошла автомобильная авария, которая затруднила движение.

Как сообщается в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте», все произошло сегодня утром на Кронштадтской площади. Со слов очевидцев, автомобиль «Шкода» врезался в поворачивающий автобус №26. О пострадавших сообщений нет.

«Шкода» подлезла под поворачивающий автобус на Кронштадтской площади. В 8:00 троллейбусам было не проехать в сторону метро», — пишет петербурженка

По данным сервиса «Яндекс.Карты», дорожно-транспортное происшествие собрало крупные пробки на примыкающих к площади улицам: из-за аварии встали Дачный проспект, Ленинский проспект и проспект Стачек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Луначарского мужчина бегал по крышам припаркованных машин и бросался под колеса.

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