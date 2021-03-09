На Луначарского мужчина бегал по крышам припаркованных машин и бросался под колеса

Мужчина странно себя вел: возможно, он был в состоянии опьянения. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Мужчина странно себя вел: возможно, он был в состоянии опьянения. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

На место вызвали сотрудников спецслужб, которые разбираются с подозрительным гражданином.

В Санкт-Петербурге сегодня, 9 марта, заметили странного мужчину у областной больницы. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Все случилось на проспекте Луначарского. Там гражданин без рубашки бегал по крышам припаркованных автомобилей, а также между проезжающими мимо машинами. Он бросался под колеса, мешая движению и рискуя стать причиной ДТП. На место вызвали сотрудников спецслужб, которые пытаются понять, в чем дело.

Очевидцы предполагают, что мужчина напился или употреблял запрещенные вещества.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что пассажиры петербургского метро стали очевидцами драки в вагоне. В ходе конфликта один из мужчин обронил телефон.