На Луначарского мужчина бегал по крышам припаркованных машин и бросался под колеса

На место вызвали сотрудников спецслужб, которые разбираются с подозрительным гражданином.
В Санкт-Петербурге сегодня, 9 марта, заметили странного мужчину у областной больницы. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург».
Все случилось на проспекте Луначарского. Там гражданин без рубашки бегал по крышам припаркованных автомобилей, а также между проезжающими мимо машинами. Он бросался под колеса, мешая движению и рискуя стать причиной ДТП. На место вызвали сотрудников спецслужб, которые пытаются понять, в чем дело.
Очевидцы предполагают, что мужчина напился или употреблял запрещенные вещества.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что пассажиры петербургского метро стали очевидцами драки в вагоне. В ходе конфликта один из мужчин обронил телефон.