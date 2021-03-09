Пассажиры петербургского метро стали очевидцами драки в вагоне

Пассажиры петербургского метро стали очевидцами драки в вагоне
В драке, кажется, никто не пострадал. Фото: скриншот Вконтакте

В ходе конфликта один из мужчин обронил телефон.

В Санкт-Петербургском метро сегодня, 9 марта, произошла драка. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Все случилось на одной из станций «синей» ветки. Там по непонятной причине подрались несколько мужчин. На кадрах видно, что их пытаются разнимать. В ходе конфликта кто-то обронил телефон.

Кажется, в результате инцидента никто не пострадал. Пользователи и вовсе остались недовольны такой безобидной дракой, а другие радуются, что в метро нельзя проносить оружие.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Купчино задержали двух пассажиров, устроивших массовую драку в маршрутке.

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