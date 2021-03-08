В Купчино задержали двух пассажиров, устроивших массовую драку в маршрутке

Во Фрунзенском районе Петербурга полицейские задержали двух мужчин, остановив маршрутку. Пассажиры устроили массовую драку в общественном транспорте.

Инцидент случился поздним вечером в понедельник, 8 марта, на Будапештской улице. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах видно, что правоохранители выводят двух неизвестных из остановившейся маршрутки. Две полицейские машины стоят с двух сторон от микроавтобуса. Примечательно, что транспорт пустой — возможно всех пассажиров пришлось высадить.

По словам пользователей, в салоне транспортного средства произошла массовая драка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на проспекте Большевиков произошла драка между водителем иномарки и трактористом.