В среду улицы Петербурга чистят более 800 единиц спецтехники

В среду улицы Петербурга чистят более 800 единиц спецтехники
Пока коммунальщики вывозят скопившийся с прошлых уборок снег, но к выходным в Петербурге вновь обещают метели. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

В среду, 10 марта, на дорогах и остановках общественного транспорта Северной столицы трудятся 1 235 специалистов ручного труда и 862 уборочных машины.

Работники Комитета по благоустройству заняты подметанием дорог, вывозом мусора и сформированных ранее валов снега. В ведомстве отмечают, что в течение зимнего сезона с улиц Петербурга собрали и отправили в снегоплавильные и снегоприемные пункты более 1,28 млн кубометров снега.

Кроме того, дорожники посыпают дороги песко-соляной противогололедной смесью и реагентами. Солнечная погода и низкие температуры провоцируют «выпотевание», которое, в свою очередь, приводит к образованию ледяной корки. В общей сложности, за сутки для борьбы со льдом использовали 483 тонны песко-соляной смеси.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что горожане, несмотря на активную работу коммунальных служб, все равно недовольны качеством уборки.

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