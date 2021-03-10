ФСБ предотвратила теракт в школе в Пензенской области

В Пензенской области 16-летний ученик планировал устроить теракт из-за чувства неприязни к одноклассникам и учителям.

Как полагает следствие, школьник готовил теракт в школе в апреле 2021 года. У него был разработан план преступления с использованием гладкоствольного охотничьего ружья, сообщает «Интерфакс».

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники УФСБ по Пензенской области пресекли противоправные действия. Подростка задержали и поместили под домашний арест.

В ходе обысков по месту жительства школьник нашли незаконно хранящиеся охотничье ружье и порох, а также средства связи, содержащие инструкции по изготовлению самодельного взрывного устройства.

Возбуждено уголовное дело по статье «Приготовление к террористическому акту».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в конце декабря 2019 года были задержаны два россиянина, которые планировали совершить теракты в период новогодних праздников в Петербурге. ФСБ России получило информацию о готовящихся терактов от американских партнеров.