Подросток рассказал, как планировал теракт в Пензенской области

Подросток рассказал, как планировал теракт в Пензенской области
Подросток рассказал, как планировал теракт в Пензенской области. Фото: ФСБ РФ

Школьник из Верхнего Ломова (Пензенская область) рассказал, как планировал устроить теракт школе.

«В апреле 2021 года я планировал совершить убийства с ружьем. Планировал я совершить это на своих одноклассников, а также на тех, кто мешает мне», — рассказал подросток следователям, сообщает РИА «Новости».

По версии следствия, школьник готовил теракт в школе в апреле 2021 года. У него был разработан план преступления с использованием гладкоствольного охотничьего ружья. ФСБ пресекла противоправные действия.

В ходе обысков по месту жительства школьник нашли незаконно хранящиеся охотничье ружье и порох, а также футболку с надписью «Ненависть».

Возбуждено уголовное дело по двум статьям: «Приготовление к убийству» и «Террористический акт».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в конце декабря 2019 года были задержаны два россиянина, которые планировали совершить теракты в период новогодних праздников в Петербурге. ФСБ России получило информацию о готовящихся терактов от американских партнеров.

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Подросток рассказал, как планировал теракт в Пензенской области