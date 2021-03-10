На заводе в Колпино кран уронил огромную металлоконструкцию

На заводе в Колпино кран уронил огромную металлоконструкцию
При подъеме краном груз не застропили так как надо. Фото: Кадр видео Неизданное | Санкт-Петербург

На заводе в Колпино огромная металлическая конструкция рухнула при перемещении с автоплатформы.

Видео с места происшествия опубликовано в соцсетях.

При подъеме краном груз не застропили так как надо. В результате конструкция сначала рухнула на бок, а затем скатилась с платформы.

«Неправильно застропили груз: что из этого вышло. Никто не пострадал», — сообщили очевидцы в группе «Неизданное | Санкт-Петербург» социальной сети «Вконтакте».

К счастью, в результате произошедшего никто не пострадал. По предварительной информации, инцидент произошел на Ижорском заводе.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в воскресенье, 14 февраля, иномарка вылетела с дороги и повисла между отбойником и шумозащитным экраном напротив дома № 89 на Рябовском шоссе.

завод колпино кран


 

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