Петербурженка подала иск к КГИОП после отказа включения в перечень исторических объектов участка железной дороги в Пушкине

Петербурженка подала иск к КГИОП после отказа включения в перечень исторических объектов участка железной дороги в Пушкине
Фото: pixabay

В среду, 10 марта, городской суд Санкт-Петербурга зарегистрировал административное исковое заявление от местной жительницы к Комитету по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП).

Согласно материалам дела, петербурженка требует признать недействительным распоряжение ведомства от 17 мая 2017 года, когда КГИОП отказался включать в перечень выявленных объектов культурного наследия участок железной дороги Волхонское шоссе — Красносельское шоссе в городе Пушкин, а точнее — строения по адресу литера Д, литера Е, литера И, Привокзальная улица, дом 6, корпус 2, литера А.

Как отмечают в объединенной пресс-службе судов Северной столицы, городской суд зарегистрировал обращение гражданки, однако к производству заявление пока не приняли.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что КГИОП добился возвращения исторического облика хозяйственного корпуса усадьбы Белосельских-Белозерских на Крестовском проспекте.

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