КГИОП добился возвращения исторического облика хозяйственного корпуса усадьбы Белосельских-Белозерских на Крестовском

Петроградский районный суд оштрафовал собственника здания, являющегося частью ансамбля усадьбы Белосельских-Белозерских на Крестовском проспекте, за незаконное изменение исторического облика постройки.

Сохранность объекта регулярно проверяет КГИОП. Во время очередной инспекции в марте 2020 года выяснилось, что в северо-западной части здания сильно осела земля, облицовка цоколя демонтирована, одна из стен затянута черной пленкой, а также застелены окна, покрашены фасад и заменена кровля. Все это привело к изменению аутентичного облика памятника. Кроме того, работы не были согласованы с КГИОП.

По словам защитника, ответственность за часть работ лежит на предыдущем владельце, а действия, предпринятые нынешним собственником, направлены на защиту корпуса от разрушения, поскольку мужчина проживает там с семьей. Сейчас ответчик активно сотрудничает с комитетом для приведения усадьбы в порядок. Учитывая эти обстоятельства, суд назначил лишь штраф в 30 тысяч рублей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что администрацию Московского района пришлось выплатить штраф за нарушение фасада Парка Победы.