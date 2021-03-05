КГИОП добился возвращения исторического облика хозяйственного корпуса усадьбы Белосельских-Белозерских на Крестовском

КГИОП добился возвращения исторического облика хозяйственного корпуса усадьбы Белосельских-Белозерских на Крестовском
Усадьба Белосельских-Белозерских была построена в начале 1850-х годов. На снимке предмет судебной тяжбы - главный корпус хозяйственного двора с двумя боковыми флигелями. Фото: citywalls.ru

Петроградский районный суд оштрафовал собственника здания, являющегося частью ансамбля усадьбы Белосельских-Белозерских на Крестовском проспекте, за незаконное изменение исторического облика постройки.

Сохранность объекта регулярно проверяет КГИОП. Во время очередной инспекции в марте 2020 года выяснилось, что в северо-западной части здания сильно осела земля, облицовка цоколя демонтирована, одна из стен затянута черной пленкой, а также застелены окна, покрашены фасад и заменена кровля. Все это привело к изменению аутентичного облика памятника. Кроме того, работы не были согласованы с КГИОП.

По словам защитника, ответственность за часть работ лежит на предыдущем владельце, а действия, предпринятые нынешним собственником, направлены на защиту корпуса от разрушения, поскольку мужчина проживает там с семьей. Сейчас ответчик активно сотрудничает с комитетом для приведения усадьбы в порядок. Учитывая эти обстоятельства, суд назначил лишь штраф в 30 тысяч рублей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что администрацию Московского района пришлось выплатить штраф за нарушение фасада Парка Победы.

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