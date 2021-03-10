В Петербурге дефицит вакцины от COVID-19, но его обещают устранить

На данный момент в Петербурге 60 тысяч доз "Спутника V", но все они уже распределены по прививочным пунктам. Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

На данный момент в Петербурге 60 тысяч доз "Спутника V", но все они уже распределены по прививочным пунктам. Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

Последние несколько дней петербуржцы сталкиваются с отказами в прохождении вакцинации от коронавирусной инфекции. Как выяснилось, это связано с дефицитом препарата в городе.

В среду, 10 марта, Комитет по здравоохранению признал, что в некоторых прививочных пунктов недостаточно препарата для получения первой дозы «Спутника V». Последняя поставка вакцины прибыла в Северную столицу больше двух недель назад — 22 февраля.

По информации «Фонтанки», первый компонент прививки закончился в пяти пунктах, большинство из них расположены в Василеостровском районе. При этом проблем со вторым компонентом нет, им в достаточной мере обеспечены все поликлиники города. В случае дефицита препарата в одном из пунктов, можно записаться на инъекцию в другой в том же районе — их 129 по всему городу и еще 8 находятся в торговых центрах.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Спутник V» получил регистрацию в Марокко.