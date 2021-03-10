Марокко зарегистрировало российскую вакцину «Спутник V»

Вакцина "Спутник V" становится все доступнее. Фото: официальный сайт Sputnik V - первой зарегистрированной вакцины против COVID-19

Вакцина "Спутник V" становится все доступнее. Фото: официальный сайт Sputnik V - первой зарегистрированной вакцины против COVID-19

Во вторник, 9 марта, Марокко зарегистрировало российскую вакцину от коронавируса «Спутник V».

Об этом сообщается на сайте Минпромторга РФ.

В настоящее время стороны согласовывают контракт. Вакцина «Спутник V» одобрена уже в десяти странах Африки.

Российскую вакцину «Спутник V» уже зарегистрировали более 40 государств с общим населением свыше 1,1 млрд человек.

Спутник V» находится на втором месте в мире по числу полученных одобрений государственными регуляторами.

Россия стала первой страной, зарегистрировавшейся вакцину от коронавируса. Это произошло в августе прошлого года, вакцинация началась в декабре.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что медицинский регулятор Зимбабве одобрил применение российской вакцины от коронавируса. Известно, что разрешение на экстренное применение получили четыре препарата: Sinopharm, Sinovac (Китай), Covaxin (Индия) и «Спутник V» (Россия)».