В Сочи организаторов концерта Моргенштерна оштрафовали на 300 тысяч рублей

В Сочи организаторов концерта Моргенштерна оштрафовали на 300 тысяч рублей
Алишер Моргенштерн. пользовался большой популярностью в 2020 году. Фото: скриншот instagram

Организаторы не проследили за соблюдением масочного режима.

Компания «Ангелы А» оштрафована на 300 тысяч рублей после концерта Моргенштерна в Сочи. Известно, что мероприятие состоялось в январе 2021 года и на нем не соблюдались меры предосторожности, введенные в связи с пандемией коронавируса. Об этом пишет ТАСС.

В сообщении отмечается, что организаторы не следили за соблюдением социальной дистанции и масочного режима. Это удалось отследить благодаря социальным сетям – на снимках и видео заметно, что многие поклонники рэпера находятся в помещении без средств индивидуальной защиты.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что ФАС возмутилась из-за рекламы Альфа-банка, снятой Моргенштерном. В отношении банка и рэпера возбудили дело.

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В Сочи организаторов концерта Моргенштерна оштрафовали на 300 тысяч рублей
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