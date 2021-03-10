Дзюба вернется в сборную России в марте

Главный тренер команды также готов вернуть футболисту его капитанскую повязку.

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что вернет нападающего «Зенита» Артема Дзюбу в состав национальной команды. Об этом сегодня, 10 марта, сообщает РБК.

Специалист отмечает, что Дзюба примет участие в матчах, которые запланированы в марте 2021 года. Так, 24 марта россиянам предстоит сыграть с Мальтой, 27 числа – со Словенией, 30 – со Словакией. Также Черчесов готов вернуть футболисту капитанскую повязку, о чем он говорил еще осенью прошлого года.

Напоминаем, что Дзюба покинул сборную после скандала с интимным роликом, которое по непонятной причине оказалось в сети. Наконец карьера нападающего вновь начинает налаживаться.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге появится комикс про Дзюбу перед Евро-2020.