СКА обыграл минское «Динамо» в овертайме

Встреча команд завершилась со счетом 4:3 в пользу петербургского клуба.

В Санкт-Петербурге сегодня, 10 марта, состоялась встреча СКА и минского «Динамо». Матч, прошедший в рамках Континентальной хоккейной лиги, завершился со счетом 4,3 в пользу петербургского клуба.

В составе СКА шайбы в ворота соперника смогли забросить Эмиль Галимов, оформивший дубль, и Кирилл Марченко. У «Динамо» отличились Павел Варфоломеев, принесший два очка, и Денис Мосалев.

Так как в основное время выявить победителя не удалось, было назначено дополнительное. В овертайме победу своей команде принес Антон Бурдасов. Благодаря этому СКА выбил «Динамо» из Кубка Гагарина.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что «Вашингтон» в овертайме обыграл «Нью-Джерси» в матче НХЛ. В составе победителей шайбы забросили Ти Джей Оши, Даниэль Спронг, Дмитрий Орлов и Якуб Врана, оформивший дубль.