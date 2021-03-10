«Вашингтон» в овертайме обыграл «Нью-Джерси» в матче НХЛ

«Вашингтон Кэпиталз» дома обыграл «Нью-Джерси Дэвилз» в очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Матч прошла в столице США на «Кэпитал Уан Арене» без зрителей и завершился победой хозяев в овертайме со счетом 5:4.

В составе победителей шайбы забросили Ти Джей Оши, Даниэль Спронг, Дмитрий Орлов и Якуб Врана, оформивший дубль.

У «Нью-Джерси»отличились Яне Куокканен, Майлз Вуд, Егор Шарангович и Деймон Северсон.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Овечкин стал самым результативным россиянином в истории НХЛ. В игре «Вашингтон» — «Ванкувер» капитан набрал 1180-е очко в своей карьере в США. Овечкин занял 49-е место в списке нападающих за всю историю существования НХЛ.