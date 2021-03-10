Отшельнице Агафье Лыковой построили новый дом

Отшельнице Агафье Лыковой построили новый дом
Отшельнице построили новый дом. Фото: pixabay.com

Женщина уже переехала в новое жилье и осваивается там.

Отшельница Агафья Лыкова переехала в новый дом, который построили при поддержке бизнесмена Олега Дерипаски. Об этом сегодня, 10 марта, сообщает ТАСС.

Известно, что дом появился на территории заповедника «Хакасский». Его начали строить в декабре 2020 года, работы завершили в текущем марте. На данный момент там есть все необходимое для жизни. Дом уже освятил митрополит Московский и всея Руси Корнилий.

Напоминаем, что Лыкова, единственная оставшаяся в живых представительница семьи староверов, обратилась за помощью к Дерипаске. Она заявила, что ее изба находится в плохом состоянии и выразила надежду, что бизнесмен улучшит ее жилищные условия.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Росгвардейцы спасли троих людей из горящего дома в Колпино.

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