Отшельнице Агафье Лыковой построили новый дом

Женщина уже переехала в новое жилье и осваивается там.
Отшельница Агафья Лыкова переехала в новый дом, который построили при поддержке бизнесмена Олега Дерипаски. Об этом сегодня, 10 марта, сообщает ТАСС.
Известно, что дом появился на территории заповедника «Хакасский». Его начали строить в декабре 2020 года, работы завершили в текущем марте. На данный момент там есть все необходимое для жизни. Дом уже освятил митрополит Московский и всея Руси Корнилий.
Напоминаем, что Лыкова, единственная оставшаяся в живых представительница семьи староверов, обратилась за помощью к Дерипаске. Она заявила, что ее изба находится в плохом состоянии и выразила надежду, что бизнесмен улучшит ее жилищные условия.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Росгвардейцы спасли троих людей из горящего дома в Колпино.