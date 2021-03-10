Артист «Кривого зеркала» лег под нож после похудения

Морозов заявил, что операция по удалению лишней кожи длилась семь часов.

Артист юмористического шоу «Кривое зеркало» Александр Морозов рассказал о перенесенной семичасовой операции. Об этом он заявил в интервью со «Стархит».

Юморист отметил, что похудел на 50 килограммов, после чего ему понадобилось хирургическое вмешательство. Врачи удалили лишнюю кожу с живота, и теперь Морозов мучается от болей на реабилитации. Он предполагает, что может понадобиться еще одна операция.

Артист также объяснил, зачем решил похудеть. Он убежден, что лишний вес мешал ему жить, творить и любить. Теперь Морозов чувствует себя молодым и прекрасным.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что хирург Давида Манукяна рассекретил причины его пластической операции. По словам специалиста, Дава сделал абдоминопластику с прорисовкой мышц пресс, стоимость которой начинается от 500 тысяч рублей.