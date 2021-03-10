В Minecraft ищут виртуального садовода: ему готовы платить 50 английских фунтов в час

В Minecraft ищут виртуального садовода: ему готовы платить 50 английских фунтов в час
Садоводом может стать креативный и творческий человек. Фото: Pixabay

Специалист должен будет помогать игрокам улучшать игровое пространство.

Британский сайт Whatshed опубликовал необычную вакансию: требуется виртуальный ландшафтный дизайнер, который будет давать советы игрокам Minecraft по улучшению игрового пространства.

Известно, что садоводам готовы платить 50 английских фунтов в час. Также при найме они смогут устанавливать свои собственные тарифы. От соискателей требуются знание игры, а также способность работать удаленно. Человек должен быть творческим и креативным, при этом не требуется специальное образование.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что число вакансий в общепите Петербурга увеличилось на 64%. Эксперт добавила, что увеличилось и число соискателей: их стало на 28% больше по сравнению с январем-февралем 2020 года.

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