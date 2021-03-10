Число вакансий в общепите Петербурга увеличилось на 64%

Сфера общественного питания в Северной столице стала одной из самых пострадавших отраслей бизнеса в эпоху пандемии коронавируса. Сейчас кафе и рестораны постепенно восстанавливаются после кризиса.

По данным директора сервиса по поиску работы HeadHunter по Северо-Западному федеральному округу Юлии Сахаровой, за первые два месяца 2021 года количество вакансий, опубликованных в разделе общественного питания, выросло на 64% по сравнению в аналогичным периодом 2020 года.

Эксперт добавила, что увеличилось и число соискателей: их стало на 28% больше по сравнению с январем-февралем 2020 года. В сфере производства, в свою очередь, рост вакансий за год составил 58%, а количество опубликованных резюме возросло на 24%.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на вторичном рынке недвижимости в Петербурге значительно выросло число предложений по продаже квартир в домах младше 10 лет.