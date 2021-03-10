Вторичные квартиры на рынке Петербурга «помолодели» до 10 лет

Вторичные квартиры на рынке Петербурга &#171;помолодели&#187; до 10 лет
Из-за растущего количества новостроек, сданных в эксплуатацию после 2011 года, наблюдается всплеск квартир в "молодых" домах на вторичном рынке жилья. Фото: pixabay

Согласно данным аналитиков экосистемы недвижимости «Метр квадратный», входящей в Группу ВТБ, половина предложений на вторичном рынке недвижимости в Москве и Северной столице приходится на дома не старше 10 лет.

Оказалось, что на сегодняшний день в Санкт-Петербурге лишь 18% квартир, выставленных на продажу предыдущими владельцами, располагаются в домах 1955-1989 годов постройки, при этом около 70% приходится на жилье, построенное в современной России.

Специалисты объясняют такой сценарий существенно возросшим объемом жилищного фонда, введенного в эксплуатацию после 2011 года, а также активностью инвесторов. Эти факторы стали причиной роста предложений по продаже квартир по переуступке, и данная тенденция, учитывая по-прежнему растущие объемы жилья, будет только расти, считают эксперты.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жители Петербурга и Ленобласти, тем временем, опасаются сокращений на работе и потери дохода.

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