IKEA будет продавать мягкую игрушку по эскизу маленького петербуржца

Рисунок мальчика выиграл в международном конкурсе.

Сеть магазинов IKEA в скором времени начнет продавать мягкую игрушку, созданную по эскизу девятилетнего мальчика Саввы из Санкт-Петербурга. Об этом рассказали в пресс-службе компании.

Известно, что ребенок принял участие в международном конкурсе детских рисунков и победил. Он нарисовал необычную собаку с хвостом русалки, которую теперь будут покупать во всех уголках мира. Савва пояснил, что собака-русалка любит помогать окружающим и никогда не бросает тех, кто попал в беду.

Напоминаем, что игрушки по мотивам рисунков компания выпускает с 2015 года. Их продают в рамках благотворительной акции – деньги, например, перечисляли на образовательные проекты для детей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что четырехлетний ребенок проткнул глаз игрушкой в детсаду в Петербурге.