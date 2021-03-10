IKEA будет продавать мягкую игрушку по эскизу маленького петербуржца

IKEA будет продавать мягкую игрушку по эскизу маленького петербуржца
Собака-русалка появится в продаже осенью 2021 года. Фото: IKEA

Рисунок мальчика выиграл в международном конкурсе.

Сеть магазинов IKEA в скором времени начнет продавать мягкую игрушку, созданную по эскизу девятилетнего мальчика Саввы из Санкт-Петербурга. Об этом рассказали в пресс-службе компании.

Известно, что ребенок принял участие в международном конкурсе детских рисунков и победил. Он нарисовал необычную собаку с хвостом русалки, которую теперь будут покупать во всех уголках мира. Савва пояснил, что собака-русалка любит помогать окружающим и никогда не бросает тех, кто попал в беду.

Напоминаем, что игрушки по мотивам рисунков компания выпускает с 2015 года. Их продают в рамках благотворительной акции – деньги, например, перечисляли на образовательные проекты для детей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что четырехлетний ребенок проткнул глаз игрушкой в детсаду в Петербурге.

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