Япония помянет жертв землетрясения и цунами 2011 года

В Японии в четверг, 11 марта, пройдет поминальная церемония, посвященная жертвам разрушительного землетрясения и цунами 2011 года.

В 2011 году землетрясение и цунами унесли жизни более 18,4 тыс. человек на северо-восточном побережье страны и привели к аварии на атомной электростанции «Фукусима-1». Еще 3,7 тыс. человек скончались в течение последующих лет от последствий удара стихии. С результатом ЧП на атомной станции «Фукусима-1» Японии приходится иметь дело до сих пор.

Как сообщила японская телерадиокомпания NHK, мероприятие состоится в Национальном театре Токио с участием императора и премьер-министра Токио.

Всего на церемонии будут присутствовать около 220 человек. В прошлом году мероприятие пришлось отменить из-за ситуации с Covid-19.

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