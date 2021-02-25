Стало известно о пяти погибших в Индонезии при сходе оползней на руднике

В Индонезии произошел жесткий сход оползней на руднике. Спасатели работают на месте происшествия. На данный момент известно о пяти погибших.

Как сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на представителя правительства, инцидент случился в четверг, 25 февраля, на золотом руднике в провинции Центральной Сулавеси. Отмечается, что на данный момент пропавшими без вести числятся 70 человек. Спасатели и спецслужбы страны занимаются их поисками.

Кроме этого, поступила информация о пяти погибших в результате происшествия. Остальные детали не приводятся в сообщении. Информация уточняется.

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