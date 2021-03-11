В Испании в мае планируют внедрить ковид-паспорта

Власти Испании намерены внедрить паспорта вакцинации на территории страны к 19 мая текущего года. Об этом заявила испанский министр промышленности, торговли и туризма Мария Рейес Марото.

По ее словам, власти работают над тем, чтобы создать «как можно скорее» паспорт, который позволит вакцинированным от коронавируса свободнее перемещаться.

Специалист отметила в интервью телеканалу Antena 3, что данная мера частично направлена на возрождение туристической сферы страны. И добавила, что в мае должна пройти туристическая ярмарка. По этой причине власти страны хотят как можно скорее внедрить для использования электронный сертификат.

Напомним, массовая вакцинация первым препаратом началась в России с 18 января, основной ее объем планируется завершить до осени.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ЕС представит первый проект по ковид-паспортам 17 марта.