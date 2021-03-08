ЕС представит первый проект по ковид-паспортам 17 марта

ЕС представит первый проект по ковид-паспортам 17 марта
Пункт вакцинации от коронавируса. Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

Еврокомиссия намерена представить проект по созданию паспортов вакцинации от коронавируса на территории Евросоюза. Об этом рассказал официальный представитель ЕК Эрик Мамер.

По его словам, соответствующий документ будет представлен 17 марта. При этом решение о практическом применении ковид-паспортов будет приниматься позднее.

Как сообщил ТАСС, Мамер отметил, что документ о вакцинации назовут «зеленый электронный пропуск».

Напомним, массовая вакцинация первым препаратом началась в России с 18 января, основной ее объем планируется завершить до осени.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в ближайшие недели россиян начнут массово вакцинировать «ЭпиВакКороной».

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