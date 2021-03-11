У «банковских мошенников», обманувших петербургскую стюардессу, изъяли 30 карт и 7 мобильников

В Петербурге задержали двух лжесотрудников банка, обманувших стюардессу. В ходе обыска были обнаружены 30 банковских карт и 7 мобильных телефонов.

Заявление в полицию 29-летняя петербурженка подала еще 8 февраля. Она рассказала, что ей поступил звонок от неизвестного мужчины, который представился сотрудником банка. Собеседник убедил горожанку перевести деньги с трех банковских карт на указанный счет, заявив о том, что отношении нее ведутся мошеннические действия.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, стюардесса перевела неизвестным 282 983 рубля. По факту мошенничества было возбуждено уголовное дело.

В среду, 10 марта, в ходе оперативно-розыскных мероприятий стражам порядка удалось задержать подозреваемых в преступлении. У дома №1 по улице Артиллерийская были пойманы двое жителей Алтайского края в возрасте 21 и 24 лет.

У мужчин изъяли 14 sim-карт, коробку от мобильного телефона, 30 банковских карт, 7 мобильных телефонов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти задержали 15 мошенников, которые обманывали пенсионеров.