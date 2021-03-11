Володин заявил, что Россия постепенно уходит от долларовой зависимости

По словам Володина, Россия начала последовательно уходить от зависимости от американской валюты. Фото: Pixabay

По словам Володина, Россия начала последовательно уходить от зависимости от американской валюты. Фото: Pixabay

Россия начинает постепенно избавляться от зависимости от американского доллара, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Так, Россия планирует перейти на национальные валюты в двусторонних торгово-экономических связях со многими государствами, в том числе в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

По словам Володина, Россия начала последовательно уходить от зависимости от американской валюты. К примеру, как отмечает политик, в рамках ЕАЭС расчеты в национальных валютах выросли до 74%. В настоящее время РФ наращивает торговлю в национальных валютах с Китаем и Турцией.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что с 5 февраля Минфин РФ будет закупать в три раза меньше валюты. При этом ранее на те же цели направили 106,3 млрд рублей — 7,1 млрд в день. Соответственно, объемы валютной закупки снизятся практически втрое.