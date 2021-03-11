Володин заявил, что Россия постепенно уходит от долларовой зависимости

Володин заявил, что Россия постепенно уходит от долларовой зависимости
По словам Володина, Россия начала последовательно уходить от зависимости от американской валюты. Фото: Pixabay

Россия начинает постепенно избавляться от зависимости от американского доллара, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Так, Россия планирует перейти на национальные валюты в двусторонних торгово-экономических связях со многими государствами, в том числе в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

По словам Володина, Россия начала последовательно уходить от зависимости от американской валюты. К примеру, как отмечает политик, в рамках ЕАЭС расчеты в национальных валютах выросли до 74%. В настоящее время РФ наращивает торговлю в национальных валютах с Китаем и Турцией.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что с 5 февраля Минфин РФ будет закупать в три раза меньше валюты. При этом ранее на те же цели направили 106,3 млрд рублей — 7,1 млрд в день. Соответственно, объемы валютной закупки снизятся практически втрое.

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