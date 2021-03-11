В Ленобласти мужчина получил «условку» за найденное в лесу оружие

Мужчина нашел в лесу пистолеты и боеприпасы и не сдал их в полицию. Фото: unsplash

Мужчина нашел в лесу пистолеты и боеприпасы и не сдал их в полицию. Фото: unsplash

В Гатчинском районе местного жителя осудили за найденное в лесу оружие, которое он не сдал в полицию.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Ленобласти, в августе прошлого года мужчина нашел в лесополосе два пистолета, сменные части к оружию и две сотни патронов.

Согласно требованиям федерального закона «Об оружии», мужчина должен был отнести опасные предметы в правоохранительные органы. Но вместо этого он решил оставить пистолеты и боеприпасы себе, спрятав их в своем доме в селе Орлинов.

Оружие нашли сотрудники Следственного комитета. В суде житель 47 региона полностью признал свою вину. В итоге его приговорили к одному году лишения свободы условно.

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