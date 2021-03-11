Задержан грабитель, оставивший банк в Петербурге без 2,5 млн рублей

Оперативники задержали мужчину, ограбившего отделение банка в Красногвардейском районе.

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург«, преступление произошло во вторник, 9 марта. Грабитель с гранатой ворвался в банк на Индустриальном проспекте и начал угрожать 33-летней сотруднице, заставляя отдать деньги из кассы. В итоге «добычей» мужчины стали два с половиной миллиона рублей. Он был объявлен в розыск.

По данным телеканала, полицейские по горячим следам задержали его накануне. Менее чем за сутки он добрался до Москвы с целью скрыться от петербургских правоохранителей.

За день он успел потратить миллион. Грабитель накупил себе одежды и рассчитался с долгами.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что после разбойного нападения на отделение банка в Красногвардейском районе возбуждено уголовное дело.