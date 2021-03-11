Задержан мигрант, жестоко избивший посетителя ресторана в Ленобласти

Задержан мигрант, жестоко избивший посетителя ресторана в Ленобласти
Полицейские задержали мужчину. Фото: Baltphoto/ Andrej Pronin

В Приозерском районе Ленобласти задержали мигранта, напавшего на посетителя ресторана.

Инцидент произошел 11 октября около часа ночи в поселке Сосново. В одном из ресторанов между двумя мужчинами вспыхнул конфликт. 22-летнего пострадавшего госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и закрытый перелом основания черепа

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по Петербургу и области, по факту произошедшего возбудили уголовное дело.

В среду, 10 марта, стражи порядка задержали подозреваемого в преступлении. Им оказался 27-летний гражданин республики Беларусь, пойманный в урочище Алакюль Выборгского района региона. Он помещен в изолятор.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что двое избили мужчину битой, а после лишили телефона и денег в парадной на Московском проспекте.

ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти задержание избиение


 

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