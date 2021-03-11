Задержан мигрант, жестоко избивший посетителя ресторана в Ленобласти

В Приозерском районе Ленобласти задержали мигранта, напавшего на посетителя ресторана.
Инцидент произошел 11 октября около часа ночи в поселке Сосново. В одном из ресторанов между двумя мужчинами вспыхнул конфликт. 22-летнего пострадавшего госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и закрытый перелом основания черепа
Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по Петербургу и области, по факту произошедшего возбудили уголовное дело.
В среду, 10 марта, стражи порядка задержали подозреваемого в преступлении. Им оказался 27-летний гражданин республики Беларусь, пойманный в урочище Алакюль Выборгского района региона. Он помещен в изолятор.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что двое избили мужчину битой, а после лишили телефона и денег в парадной на Московском проспекте.