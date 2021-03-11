Автомобилист заплатит почти 100 тысяч за поврежденные ограждения на петербургской дамбе

Сестрорецкий районный суд вынес решение по иску «Дирекции комплекса защитных сооружений Петербурга Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ» к Георгию Далакяну о возмещении ущерба, причиненного в результате ДТП.

Дорожный инцидент произошел 26 марта 2020 года на 129 км трассы А-118. По данным следствия, истец просил суд взыскать с ответчика возмещение ущерба, указав, что в результате аварии, произошедшей по вине автомобилиста, было повреждено барьерное ограждение дамбы.

Как сообщили в Объединенной пресс-службе судов города, стоимость восстановительных работ составила 99 568,80 руб.

В суде также отметили, что 23 июня прошлого года в адрес мужчины была направлена претензия о возмещении ущерба, которая оставлена им без исполнения. Суд исковые требования удовлетворил.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербурженка отсудила более 20 млн рублей компенсации за дефекты в новой иномарке.