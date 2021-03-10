Петербурженка отсудила более 20 млн рублей компенсации за дефекты в новой иномарке

Жительница Петербурга выиграла дело на более чем 20 млн рублей. Женщина купила иномарку и долгое время боролась с дефектами автомобиля, после чего решила подать в суд на производителя.

Согласно материалам дела, Kia Quoris KH 5.0 премиум 2017 года выпуска истец приобрела в 2017 году за 2,25 млн рублей у дилера ООО «Шувалово-Моторс». Незадолго после петербурженка заметила неисправность в работе обогрева зеркала заднего вида и обратилась к продавцу с просьбой устранить дефект, что, однако не было сделано.

Одновременно с этим владелица авто обратилась в ООО «Сократ СПб» с просьбой отремонтировать неработающую кнопку на руле. В компании ей также не оказали нужной помощи. Тогда женщина заявила производителю, — ООО «Эллада Интертрейд», — что намерена вернуть автомобиль и взыскать его стоимость с учетом убытков, понесенных из-за удорожания машины. Была проведена экспертиза, по результатам которой петербурженке отказали и в этом, поскольку дефекты якобы появились в процессе эксплуатации.

Настойчивая автомобилистка, однако, не сдалась, и подала иски ко всем трем организациям. По итогам разбирательства Ленинский районный суд признал дефекты производственными и взыскал суммарно с ответчиков более 20 млн рублей, куда входят выросшая стоимость авто, дополнительное оборудование и шурфы, неустойки и просроченные платежи. Большую часть суммы при этом придется выплатить производителю.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что приставы Петербурга взыскали 133 тысячи рублей за неоплаченный налог на иномарку и квартиру в центре Петербурга.