«Зенит» обзавелся новым автобусом для основного состава сине-бело-голубых

В начале мая петербургская команда «Зенита» получила новый автобус, дизайн которого выполнен в клубных цветах.

Как сообщается на сайте «Зенита», на борты автобуса нанесены традиционная стрелка увеличенного размера и изображения бронзовых львов, вдохновленные многочисленными петербургскими скульптурами.

«Поза льва демонстрирует готовность до последнего защищать честь города, а раскрытая пасть и обнаженные клыки символизируют силу и атакующую мощь чемпиона России», — подчеркивают в клубе.

Петербургские болельщики увидят новый автобус сине-бело-голубых уже в эту субботу — лайнер доставит футболистов на матч с «Ахматом».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что субботний матч «Зенита» ограничит движение транспорта.