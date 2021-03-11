Субботний матч «Зенита» ограничит движение транспорта

Субботний матч &#171;Зенита&#187; ограничит движение транспорта
Матч состоится на "Газпром-арене". Фото: gazprom-arena.com

В субботу в Северной столице ограничат движение транспорта в связи с проведением футбольного матча на «Газпром Арене». Автомобилисты не смогут проехать сразу по нескольким улицам.

В течение всего дня движение запретят на шести участках улицы Савиной. С 13:30 до 19:30 на Рюхиной улице установят знак «Въезд запрещен», перекроют два участка набережной Мартынова, по Велосипедной аллее будет введено двустороннее движение.

Как сообщили в пресс-службе городского комитета по развитию транспортной инфраструктуры, с 16:30 до 20:30 въезд будет запрещен на Яхтенную улицу.

Также в в первый выходной после завершения рабочей недели автомобилисты не смогут парковаться на Северной и Южной дороге, Бодровом переулке, Рюхиной и Яхтенной улицах, Морском и Крестовском проспектах.

Напомним, 13 марта сине-бело голубые сразятся в домашнем матче 22-го тура РПЛ с «Ахматом». Игра начнется в 16:30.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что теннисный турнир ограничит движение транспорта в Петроградском районе 13 марта.

"Зенит" Газпром Арена новости СПб ограничение движения


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
«Зенит» обзавелся новым автобусом для основного состава ...
Setl Group открыл новый детский сад в Московском районе
После нескольких лет жалоб на уборку в Петербурге полиция вскрыла хищение ...
Tele2 обнулила доступ к Clubhouse
Мишустин поручил до 15 апреля подготовить предложения по льготной ипотеке
Следком посмертно возбудил дело против отца сестер Хачатурян
Субботний матч «Зенита» ограничит движение транспорта
В Белоруссии предъявили окончательное обвинение Тихановскому