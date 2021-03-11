Субботний матч «Зенита» ограничит движение транспорта

В субботу в Северной столице ограничат движение транспорта в связи с проведением футбольного матча на «Газпром Арене». Автомобилисты не смогут проехать сразу по нескольким улицам.

В течение всего дня движение запретят на шести участках улицы Савиной. С 13:30 до 19:30 на Рюхиной улице установят знак «Въезд запрещен», перекроют два участка набережной Мартынова, по Велосипедной аллее будет введено двустороннее движение.

Как сообщили в пресс-службе городского комитета по развитию транспортной инфраструктуры, с 16:30 до 20:30 въезд будет запрещен на Яхтенную улицу.

Также в в первый выходной после завершения рабочей недели автомобилисты не смогут парковаться на Северной и Южной дороге, Бодровом переулке, Рюхиной и Яхтенной улицах, Морском и Крестовском проспектах.

Напомним, 13 марта сине-бело голубые сразятся в домашнем матче 22-го тура РПЛ с «Ахматом». Игра начнется в 16:30.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что теннисный турнир ограничит движение транспорта в Петроградском районе 13 марта.