Теннисный турнир ограничит движение транспорта в Петроградском районе 13 марта

В связи с проведением турнира будет введено одностороннее движение. Фото: pixabay.com

В связи с проведением турнира будет введено одностороннее движение. Фото: pixabay.com

В субботу, 13 марта, в Петербурге состоится теннисный турнир. Горожан предупредили об ограничении движения транспорта.

Так, в связи с проведением Комитетом по физической культуре и спорту и ООО «Формула ТХ «Теннис-Хоккей» международного турнира WTA St.Petersburg Ladies Trophy будет введено одностороннее движение по Теннисной аллее в направлении от Центральной аллеи к Южной дороге.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, ограничения будут действовать с 00.00 до 24.00 13 марта.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что водителей предупредили о новых ограничениях движения с 1 марта по 14 октября.