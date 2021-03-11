Теннисный турнир ограничит движение транспорта в Петроградском районе 13 марта

В субботу, 13 марта, в Петербурге состоится теннисный турнир. Горожан предупредили об ограничении движения транспорта.
Так, в связи с проведением Комитетом по физической культуре и спорту и ООО «Формула ТХ «Теннис-Хоккей» международного турнира WTA St.Petersburg Ladies Trophy будет введено одностороннее движение по Теннисной аллее в направлении от Центральной аллеи к Южной дороге.
Как сообщили в пресс-службе администрации города, ограничения будут действовать с 00.00 до 24.00 13 марта.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что водителей предупредили о новых ограничениях движения с 1 марта по 14 октября.